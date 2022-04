SERIE C – Magoni (D.S. Feralpisalò): “Vicenda Catania brutta pagina del calcio italiano”

Ex calciatore di squadre come Atalanta, Genoa, Bologna e Napoli, Oscar Magoni, attuale Direttore Sportivo della Feralpisalò si unisce al coro di chi si mostra con un atteggiamento critico nei confronti della gestione del caso Catania, culminato con l’esclusione dei rossazzurri dal campionato di Serie C a poche giornate dal termine. Queste le parole di Magoni ai microfoni di serieanews.com: “E’ una pagina brutta del calcio italiano, perché purtroppo il Catania era già da qualche anno in una situazione molto complicata. E’ stato portato avanti fino al punto tale dove la società ha dovuto fallire dentro un campionato a quattro domeniche dalla fine. Credo che sia un errore, purtroppo è uno dei vizi sbagliati che il calcio italiano si porta dietro”.

