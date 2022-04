RONDINELLA (broker assicurativo): “Mai più illudere i tifosi, maggio deve essere il mese della rinascita”

Ai microfoni di TeleOne, nel corso di ‘Sala Stampa’, spazio alle parole di Salvo Rondinella, broker assicurativo, sul tema Catania e le possibilità di rinascita del calcio nella città dell’Elefante:

“Un grazie ai professionisti, ai giocatori che avrebbero meritato di completare il campionato ma soprattutto un grazie al tifo organizzato, ai tifosi tutti che avrebbero meritato un epilogo certamente diverso. Adesso l’amministrazione comunale, di concerto con la FIGC, deve andare a scegliere i requisiti per qualificare l’imprenditore o il gruppo d’imprese che possano partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica. Mi auguro che si tenga conto dell’aspetto dimensionale legato ad un piano industriale serio sull’asse di 3-5 anni senza illudere mai più i tifosi. Gli imprenditori interessati secondo me ci sono, ma accanto all’aspetto dimensionale dovrà emergere il profilo qualitativo di un imprenditore o un gruppo d’imprenditori che abbiano a cuore le sorti di questa città, avvicinandosi rispetto ad una credibilità delle istituzioni. A causa delle note vicende sappiamo che la città temporaneamente non ha un Sindaco, questo va a determinare una serie di turbolenze anche sul piano delle relazioni e delle dinamiche che devono portare a convincere la Federazione ad accogliere un progetto serio, convincente. Viceversa ci ritroveremmo punto e a capo”.

“Si predisporrà un bando con una determinata scadenza e nel contesto di un lavoro di squadra che dovranno portare avanti amministrazione comunale e Federazione. Maggio deve essere il mese della rinascita, il mese che possa permettere la scelta dell’interlocutore. Mi auguro che per la città dove vivono e studiano i miei figli già nelle prossime settimane si possa scegliere chi ha a cuore questa città per effettuare un cambio di passo, ripartendo da zero. Non tutti i mali vengono per nuocere. Si può riavvolgere il nastro e ripartire guardando con ottimismo al futuro. Conosco alcuni imprenditori, chi direttamente e indirettamente – alcuni li assisto anche professionamente – che potrebbero essere interessati ma si attende il bando, la manifestazione d’interesse. Bisogna dare finalmente una svolta al calcio giocato e ridare lustro ad una città che ha bisogno di una spinta anche dal punto di vista calcistico“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***