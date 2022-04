EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Mando un abbraccio a Catania e ai tifosi del Catania”

L’ex allenatore del Catania, attualmente seduto sulla panchina della Ternana, Cristiano Lucarelli esprime vicinanza nei confronti del popolo rossazzurro: “Mi piace farmi sentire dopo qualche giorno, quando viene meno l’emozionalità della cosa. Mando idealmente un abbraccio a Catania e ai tifosi del Catania. Per la città nutro grande affetto, ho fatto due anni molto importanti lì. Il calcio perde una grande piazza, storica, ma sono convinto risalirà in fretta con una nuova proprietà e con entusiasmo. Anche il finale non è stato giusto per i ragazzi e l’allenatore che, fino in fondo, hanno assicurato la massima professionalità per garantire la regolarità del campionato”.

