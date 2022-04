SERIE C: come cambia la classifica con l’esclusione del Catania. Sorridono Avellino e Palermo

La cessazione dell’esercizio provvisorio comporterà automaticamente l’esclusione del Catania dal campionato di Serie C. Conseguentemente verranno invalidate tutte le gare disputate dai rossazzurri con evidenti ripercussioni sulla classifica del girone C. Sorridono Avellino e Palermo, che scavalcano il Catanzaro. Juve Stabia ora in piena zona playoff. La Vibonese che era ormai con un piede e mezzo in D, spera ancora nella salvezza tramite playout.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1.Bari 71

2.Palermo 63

3.Avellino 61

4.Catanzaro 58

5.Monopoli 55

6.Virtus Francavilla 55

7.Foggia 48

8.Monterosi 47

9.Juve Stabia 44

10.Turris 43

11.Picerno 43

12.Latina 41

13.Campobasso 40

14.Taranto 37

15.ACR Messina 36

16.Potenza 32

17.Fidelis Andria 29

18.Paganese 26

19.Vibonese 21

20.Catania 0 (escluso dal torneo)

