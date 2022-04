TRIBUNALE: incassato il “no” della Lega, si cerca una soluzione. La squadra vuole giocare

La Lega Pro, come prevedibile, ha risposto negativamente alla richiesta formulata dalla Curatela di un eventuale intervento di natura economico-finanziario straordinario per garantire la regolare prosecuzione del campionato in corso. Evidentemente, dopo la decadenza della trattativa con Benedetto Mancini per l’acquisizione del ramo calcistico aziendale del Calcio Catania, si fatica a reperire le le coperture economiche necessarie per portare a termine la stagione. I curatori fallimentari, però, stanno lavorando per trovare una soluzione alternativa. La direzione sportiva della società rossazzurra spinge affinchè, in ogni modo, si concluda il campionato. Anche la squadra vuole continuare a giocare. Sono ore calde, caldissime alle pendici dell’Etna. La palla passa nuovamente al Tribunale ed alla Curatela, che gestisce attualmente l’esercizio provvisorio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***