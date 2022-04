VERSO POTENZA-CATANIA: al “Viviani” per continuare a credere nel sogno playoff

Domenica pomeriggio (ore 17:30) allo stadio “Alfredo Viviani” il Catania affronterà il Potenza. La gara contro i lucani rappresenta un crocevia importante per l’Elefante, visto che gli etnei sono ancora in corsa per un piazzamento playoff occupando, momentaneamente, il dodicesimo posto in classifica (a pari merito con la Juve Stabia) a tre lunghezze dell’ottava posizione.

Nonostante occupino la zona calda della classifica, i potentini sono avversari tutt’altro che arrendevoli e proveranno a conquistare punti preziosi nel tentativo di acciuffare la salvezza diretta. Con l’avvento in panchina di mister Arleo, il club rossoblu ha davvero cambiato marcia conquistando 17 punti in 13 gare e perdendo soltanto due volte nelle ultime dieci giornate (contro Messina e Monopoli). Il merito di questo cambio di passo dei rossoblu è senza dubbio attribuibile all’ex tecnico del Picerno, ideatore di una squadra camaleontica e molto più equilibrata che, pur possedendo complessivamente il quarto peggior attacco (34 reti in altrettante giornate) e la quinta peggior difesa (51 gol al passivo), nelle ultime 10 gare possiede un rendimento da decimo posto frutto di 14 centri e 12 marcature subite. Lucani che non perdono tra le mura amiche da sei turni (ultima sconfitta casalinga contro l’Avellino il 30 Gennaio scorso).

Dal canto suo il Catania, sempre nelle ultime dieci giornate, è la quarta migliore formazione avendo racimolato 19 punti, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 14 gol fatti e 11 subiti, sintomo di una compagine molto più equilibrata tra i reparti e meno spregiudicata. Elefante che complessivamente è la quarta forza del torneo come rendimento esterno, conquistando 24 punti grazie ad un bottino di 6 successi, altrettanti pareggi e 5 ko. In trasferta persiste il primato per numero di reti realizzate (28) mentre,a causa della debacle di Foggia, è leggermente peggiorata la tenuta difensiva (sestultima con 28 gol subiti).

Se i ragazzi di Baldini vorranno continuare a sognare un posto negli spareggi promozione dovranno evitare passi falsi o distrazioni, non sottovalutando un avversario che in casa è stato capace di sconfiggere il Foggia di Zeman (2-1) e pareggiare con Catanzaro (0-0) e Palermo (2-2). Il match del “Viviani” si presenta dunque come una partita aperta, tra due squadre in forma e che molto probabilmente giocheranno a viso aperto nel tentativo di agguantare l’intera posta in palio. L’unica incognita in casa rossazzurra potrebbe essere rappresentata dall’extracampo per un gruppo già provato dalle tante vicissitudini societarie. Ancora una volta dovranno essere bravi Pellegrino e Baldini ad isolare la squadra, facendo concentrare i ragazzi unicamente sul rettangolo verde.

