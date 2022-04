VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1929/30, l’inizio di una storia rossazzurra

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

Cominciamo dando spazio all’inizio del percorso. L’inizio di una storia rossazzurra datata 14 settembre 1929. Quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania venendo inserito nel girone A del campionato di Seconda Divisione Sud, con squadre campane, calabresi ed il Peloro Messina. La squadra etnea chiuse la stagione al nono e penultimo posto della classifica con 10 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e ben 12 sconfitte) davanti alla Puteolana che retrocesse.

Fu l’annata in cui nacquero “Serie A” e “Serie B”. Con la maglia “rosso lava dell’Etna e azzurro cielo”, la squadra allenata da Giorgio Armari nella sua prima stagione ufficiale disputò le partite interne sul Campo del Dopolavoro Ferroviario. In vetta Paganese e Reggina conquistarono l’accesso al girone finale per la promozione, e proprio i calabresi riusciranno a salire, vincendo il titolo di campioni della Seconda Divisione Sud. I dirigenti etnei (Santi Quasimodo presidente) accumularono esperienza, confrontandosi per la prima volta con i campionati ufficiali della Federazione dopo le fugaci apparizioni dei primi anni venti.

