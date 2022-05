CALCIO CATANESE – Biagianti (Meta Catania): “La Serie A è salva, difendiamo ancora i colori rossazzurri in giro per l’Italia”

Una vittoria pesante, netta contro il Polistena (0-6) che consente alla Meta Catania di salvare la massima serie del futsal italiano. L’ex capitano del Catania Calcio Marco Biagianti, attualmente operativo proprio nella Meta Catania, ha commentato così, sui social, l’epilogo di una stagione non facile: “Sabato pomeriggio è terminata la mia prima stagione da Club Manager con la META Catania Bricocity. Un grazie speciale a questa società che mi ha preso per mano e mi sta facendo crescere sotto tanti punti di vista. È stata un’annata impegnativa, sicuramente al di sotto delle aspettative ma l’obiettivo principale e più importante è stato raggiunto, salvare la serie A e poter ancora una volta difendere i colori rossazzuzzi in giro per l’Italia. Un gruppo di giocatori e persone speciali che hanno meritato di chiudere il campionato con il sorriso”.

