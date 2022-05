CALCIO CATANESE – Coppa: “Catania, Tacopina era il personaggio giusto. Su Pulvirenti e Baldini…”

Marco Coppa, ex allenatore – tra le altre – di Paternò, Giarre e Biancavilla, si è soffermato sul fallimento del Catania concedendo un’intervista ai microfoni di TuttoC.com:

“Non mi aspettavo questo epilogo, pensavo si salvasse. Il fallimento comunque è iniziato anni fa, con una gestione che non ha niente a che vedere con il calcio, il Catania non è fallito oggi. L’unica via d’uscita sarebbe stata un grande investitore che avesse la possibilità. Tacopina era il personaggio giusto, che però si è tirato indietro. In merito a possibili cordate, so che una è superiore all’altra, mi auguro che Gaucci o qualcun altro possa far ripartire i rossazzurri“.

“Pulvirenti? Un imprenditore che nel passato ha avuto una grande forza economica e che sicuramente ha fatto bene al Catania. Ma che ha commesso anche degli errori. Baldini invece sta dimostrando di essere davvero bravo, deve tanto a Catania che si può dire lo ha consacrato negli scorso mesi. E Catania deve tanto a lui perché ha tenuto compatto il gruppo. Uno sposalizio importante“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***