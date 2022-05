STANCAMPIANO: convocato da Marchese a Nizza con Curiale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è anche l’ormai ex portiere del Catania Giuseppe Stancampiano ad avere risposto presente alla chiamata del C.T. della Nazionale Siciliana Giovanni Marchese in vista del campionato europeo di calcio a 11 per Nazionali Maggiori della Confederation of Independent Football Association (CONIFA) che si svolgerà a Nizza dal 3 al 12 giugno. Attualmente svincolato a seguito del fallimento del Calcio Catania, Stancampiano è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Disponibile anche un altro ex rossazzurro, l’attaccante Davis Curiale che, in una recente intervista, si è candidato a vestire la maglia del Catania in Serie D qualora ricevesse una chiamata dal futuro club rossazzurro.

