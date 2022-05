EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania, si può costruire qualcosa d’importante anche senza cifre esorbitanti”

Il calcio a Catania deve ripartire, ma con le persone e risorse giuste. Altrimenti c’è poco da fare. L’ex calciatore rossazzurro Francesco Millesi torna ad esprimersi sull’argomento, ai microfoni di tuttoc.com: “Mi auguro che si possa chiudere il prima possibile questo capitolo nero però ci vuole gente competente e soprattutto che fa questo per passione e non per interesse personale altrimenti nel giro di un paio di anni ci si ritroverebbe alle prese con i soliti problemi. Si deve cercare di costruire qualcosa di importante che non vuol dire spendere cifre esorbitanti all’inizio portando giocatori di categoria superiore perchè ciò non porta a nulla. Ci vogliono giocatori di categoria e con una cultura del lavoro perchè lavorare con i calciatori dilettanti non è facile e si fa fatica. E’ più difficile fare una squadra che milita in un campionato dilettantistico che tra i professionisti. Spero che l’acquisto si definisca in tempi brevi per riportare questa piazza dove merita”.

