CATANIA: stadio, si lavora anche per il rifacimento del Cibalino

Oltre ai preannunciati lavori di ristrutturazione e adeguamento per lo stadio “Angelo Massimino” (a breve il bando di gara), una delle priorità dell’amministrazione comunale per quanto concerne le migliorie della struttura sportiva, che per tanti lunghi anni è stata e (con una nuova proprietà) sarà ancora teatro delle partite casalinghe del Catania, riguarda il rifacimento del Cibalino. Su indicazione del Sindaco, nel piano di riqualificazione del “Massimino” il Comune ha previsto un distinto progetto per 1,5 milioni di euro di fondi comunitari del Pon Metro, per rigenerare l’area del Cibalino, da destinare a scopi sociali, in collaborazione con le associazioni del territorio. Il campetto di calcio verrà trasformato in manto verde con innesti di erba artificiale, migliorata la funzionalità della tribunetta, riqualificato l’attiguo immobile su due livelli dei vecchi spogliatoi e trasformata in un moderno playground la vecchia la palestra all’aperto.

