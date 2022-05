EX ROSSAZZURRI – Lo Monaco: “Non ho molta voglia di tornare nel mondo del calcio…”

L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, intervenuto a ‘1 Football Club’, programma radiofonico su 1 Station Radio, ha ammesso di non voler tornare nel mondo del calcio: “Devo essere sincero, in questo momento non ho molta voglia. Vedo veramente tante cose strane, diverse, che portano a indicazioni non bellissime. Il nostro è un calcio che ha seri problemi, per quanto riguarda il prossimo futuro. Mancano le regole, manca chi deve dare un indirizzo deciso affinché si vada verso la strada giusta. Se non c’è un intervento forte dalla Federazione non si invertirà questa tendenza, che indirizzi in qualche modo le risorse verso la giusta direzione. Noi continuiamo a dire che, ad esempio, mancano strutture come stadi e centri sportivi, ma il problema grave è che le società non hanno la forza economica di reggere queste spese e il sistema si impoverisce. In Germania gli investimenti sono regolamentati diversamente e a livello organizzativo vanno avanti serenamente”.

