MUNDIAVOCAT 2022: la Lex Catania rappresenta l’Italia per il calcio femminile

///Marrakesh chiama e Catania risponde con le avvocatesse della Lex Catania, la squadra femminile di calcio a cinque pronta a giocarsi il tutto per tutto per l’edizione 2022 del Mundiavocat, il campionato mondiale di calcio tra avvocati in corso adesso per i colleghi, di toga e tacchetti, uomini e che le vedrà impegnate in Marocco fino al 15 maggio. Saranno proprio le avvocatesse etnee a rappresentare l’Italia nella competizione internazionale, che le vedrà impegnate in sfide dirette contro le colleghe provenienti da Argentina, Costa Rica, Panama, Belgio, Francia, Danimarca e Messico.

“Siamo felici di partecipare a questa competizione sportiva – spiega l’avvocato Domenico Di Mauro, presidente della Lex Catania – era un obiettivo che ci prefissavamo già da diversi anni, il Covid aveva fatto saltare le passate edizioni, ma non abbiamo mai mollato. Poi la vittoria alla scorsa edizione della Sicily Football Layers Cup, nella sfida contro il Costa Rica, ci aveva permesso di staccare il biglietto per Marrakesh e in questi mesi ci siamo preparati per affrontare al meglio la competizione”. Le calciatrici catanesi si metteranno dunque alla prova e, ad attenderle a Marrakesh, oltre ai 40 gradi di temperatura, ci saranno tre giorni intensi di sfide.

Le calciatrici delle diverse maglie saranno divise in due gironi per arrivare poi alla fase delle finali. A partire per il Marocco, insieme al presidente Di Mauro anche la vice presidente Floriana Patrizio, la piccola mascotte Andrea Di Mauro, le giocatrici Sofia Forciniti, Lucia Carnemolla, Bruna Conti, Iole Fazio, Nicoletta Bartilotti, Chiara Mondio, Stefania Russo, Maria Concetta Di Franco, Angela Rustico, Marcella Musumeci, Edwige Bellemo, tutte sotto la guida del direttore Sportivo Anna Maria Catara, del mister Attilio Letterio Catara e del suo vice Ivan Zinna. Le giocatrici saranno supportate da una tifoseria tutta catanese, rappresentata da Jenny Casarin, mentre tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul profilo Instagram della Lex Catania (@asdlexcatania).

