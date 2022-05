EX ROSSAZZURRI – Lodi (Acireale): “Lascio i granata. Ho ancora voglia di giocare e divertirmi”

Intervenuto al programma Cavese Supporters, l’ex centrocampista del Catania Francesco Lodi preannuncia che dalla prossima stagione non sarà più un calciatore dell’Acireale. Queste le parole parole di Lodi evidenziate: “Quando ho lasciato la Tiestina (nel 2020), l’ho fatto per motivi familiari. Mi sono avvicinato a casa perchè io vivo a Catania, una bellissima città, ho la scuola calcio qui. Ho vinto l’anno scorso i playoff (con il FC Messina) ma poi non ci siamo iscritti in Serie C a causa della mancata fideiussione. Quest’anno c’è stata la possibilità di provare a fare qualcosa d’importante ad Acireale, mi sono già parlato con la società ed a fine stagione lascio i granata perchè capisco che le difficoltà sono tante. Capisco tutto, ma ho ancora voglia di giocare, di arrivare al campo un’ora prima dell’allenamento, di divertirmi a correre con e senza palla. Quando tutto questo verrà meno, mi ritirerò. Anche perchè se non c’è l’entusiasmo, la voglia di divertirsi a sostenere gli allenamenti è giusto smettere. Ma io questa voglia ce l’ho ancora”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***