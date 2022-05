EX ROSSAZZURRI: nuova avventura per Morimoto, va in Taiwan

Takayuki Morimoto riparte con entusiasmo dalla Serie A del Taiwan, piccola nazione insulare a 180 km dalla Cina. Conclusa la sfortunata esperienza coi paraguaiani del Club Sportivo Luqueño, trovando pochissimo spazio e venedo arrestato per avere causato un incidente stradale (guida in stato di ebrezza e ha dovuto rispondere di mancato soccorso), il 34enne ex attaccante del Catania dice sì al Taichung Futuro. Nuova esperienza professionale, dunque, per Morimoto che in passato aveva indossato anche le maglie giapponesi di Tokyo Verdy, JEF United Chiba, Avispa Fukuoka, Kawasaki Frontale e vestito le casacche di Al-Nasr (Emirati Arabi), Kozanis (Grecia), Novara (Italia).

