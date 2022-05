AVV. RAPISARDA: “Nuovo Catania? Tifosi del Catania protagonisti del momento”

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, auspica su Facebook chiarezza e trasparenza verso i tifosi relativamente a chi dovesse gestire una nuova società rappresentativa dei colori rossazzurri:

“Chiunque verrà a Catania deve essere motivato da una forte passione o più realisticamente da un interesse economico ad investire tout court nel territorio. Legittimo. Funziona così. Oggi sappiamo che nonostante la posizione strategica e la importanza di Porto ed Aeroporto, abbiamo poca attrattiva. La crisi economica attuale, profonda e derivante dal combinato disposto del corso pandemico e di una guerra in Europa produce il resto. Non sarà facile trovare una proprietà forte. Pertanto la scelta, se ci sarà, dovrà essere spiegata nei minimi dettagli e particolari ancora prima di essere compiuta”.

“L’insindacabile giudizio potrà avvenire due minuti prima avere discusso e chiarito ai tifosi del Catania il perché ed il per come. Non sono io, non siamo noi, qui, i custodi della Fede, ma loro. I tifosi del Catania sono i protagonisti del momento. Loro, soltanto loro ed alcun altro. State certi non ci saranno ingenuità né prevenzioni apriori verso il nuovo. Si faccia avanti che non è più tempo di nascondersi. Se davvero vuole e ci “crede”. Non c’è motivo. Catania è una splendida opportunità per chi ha in sé lo splendore del Vero. Ciò che è accaduto ha forgiato nella consapevolezza”.

“I tifosi del Catania sapranno cosa domandare. Nome società, proprietà, organigramma, cosa muove realmente a proporsi qui, cosa ha spinto verso le pendici del Vulcano, piano industriale, dirigenti che lo dovranno eseguire, consulenti legali ed economici. Metodo gestorio che si intende realizzare nella conduzione societaria, chi deve curare rapporti esterni. Questo dovrà essere conosciuto e valutato in premessa insieme ai tifosi. Abbiamo fiducia che questo avverrà con spirito di collaborazione e serenità per il bene di Catania. Vedete, ci giochiamo tutti faccia e futuro dei nostri figli in giro per l’Italia e per il mondo col marchio della nostra città da riportare con orgoglio. Non possiamo sbagliare una virgola, per giungere al punto che desideriamo più di ogni altra cosa. Ripartire con determinazione feroce”.

