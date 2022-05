EX ROSSAZZURRI – Vicenza, Greco e Baldini in C. Il tecnico: “Avrei scritto un libro in caso di salvezza…”

Dopo una serie di vittoria consecutive, si ferma la corsa del Vicenza nel modo più drammatico, perdendo i playout contro il Cosenza. La squadra di mister Francesco Baldini, forte dell’1-0 dell’andata, va al “Marulla” con la speranza di riuscire a spuntarla. Invece sono i padroni di casa a fare la voce grossa, capovolgendo il passivo maturato in terra veneta con un 2-0 che porta la firma di Larrivey, autore di una doppietta nella ripresa. Baldini prova a giocarsi anche la carta Greco nel corso del secondo tempo, ma non basta. Niente miracolo per il Vicenza, condannato alla retrocessione in Serie C. Sorride il Cosenza allenato da Bisoli che resta in B per il quinto anno di fila.

Riportiamo un estratto delle parole dell’ex allenatore del Catania nel post gara (fonte biancorossi.net): “Come si riparte? Oggi penso sia una giornata triste e di riflessioni. Ho un’opzione di contratto ma in questo momento conta veramente poco. Smaltiremo per qualche giorno la delusione e poi ci parleremo. Sicuramente si riparte da una società solidissima. Avevo detto che se fosse successo un miracolo sportivo avrei scritto un libro. Sarebbe stato un miracolo perchè nessuna squadra nella storia si è salvata dopo aver raccolto quei punti nel girone di andata. Abbiamo ottenuto 4 vittorie consecutive e riacceso un sogno, ci avevamo creduto”.

