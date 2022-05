LA GAZZETTA DELLO SPORT – Anastasi: “Catania, si riparte dal basso ma si può ricostruire un ciclo. Serie D? Under fanno la differenza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Maurizio Anastasi, ex centrocampista oggi alla dirigenza del Giarre, parla della crisi del calcio a Catania e del campionato di Serie D, da dove l’eventuale nuova società catanese ripartirebbe. Lo fa concedendo un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Serve un Presidente che abbia carisma, la cultura del Catania calcistico, una potenzialità economica che lo porti a vincere. Catania è una piazza che può trovare le persone giuste per riprendere il discorso. La città ha bisogno di rinascere, servono credenziali e un dispendio di energie enormi. Si riparte dal basso ma si può ricostruire un ciclo. La Serie D? C’è agonismo puro, gli under da scegliere per l’organico possono fare la differenza in modo costruttivo o rovinare la valenza tecnica in un gruppo. Il Catania potrà capire se i ragazzi in organico possono diventare davvero calciatori. Ed è anche vero, però, che nel 2022 giocare ancora su campi in terra battuta non è normale. Serve una società che sostenga a più non posso i giocatori. Si tenga conto che le avversarie saranno Trapani, Cavese, Paganese, Acireale, Paternò… “.

