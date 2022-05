LA SICILIA – Silvestri: “Dispiacere e rabbia, ma seguirò con passione e interesse la rinascita del Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex difensore del Catania Tommaso Silvestri torna sulla sparizione del Calcio Catania, carico di speranza che una nuova proprietà possa rilanciare fattivamente i colori rossazzurri: “Un pezzo del mio cuore è rimasto nella città etnea e la mia non vuole essere la classica frase di circostanza, ma è la verità. Ho vissuto tre anni bellissimi a Catania, conosciuto tante belle persone con le quali si è instaurato un rapporto di sincera amicizia. Lì è cresciuta mia figlia. Esclusione Catania? Ho provato dispiacere e rabbia, anche se c’erano stati diversi segnali d’allarme. Anch’io ricordai il clima teso a Torre del Grifo prima che andassi via, ho sempre allontanato il timore che il club rossazzurro potesse essere cancellato. Non sembra ancora vero, ma sono sicuro che il Catania rinascerà presto come è accaduto in altre città italiane. Seguirò con passione e interesse la rinascita del club e sarà solo questione di tempo. I boati delle curve rimbomberanno sempre nelle mie orecchie”.

