FUTURO CATANIA: continua l’attesa dei tifosi. Previsti altri movimenti in settimana

Dopo i primi contatti avviati con il Comune di Catania, il gruppo arabo Tamima (con il sostegno di industriali del Nord Italia) effettuerà nuovi passi avanti nei prossimi giorni. Secondo informazioni raccolte in queste ore da TuttoCalcioCatania.com, in settimana, probabilmente giovedì, la società araba diramerà un comunicato stampa confermando il proprio interessamento ad investire su Catania, partecipando al bando. Anche altri gruppi avrebbero effettuato qualche approccio con l’amministrazione comunale. Si attende all’incirca la metà di maggio per conoscere la risposta della FIGC, in merito alla richiesta formulata dal Comune di iscrivere una società calcistica di Catania al campionato di Serie D. Successivamente il Comune predisporrà il bando raccogliendo le manifestazioni d’interesse, per poi individuare il soggetto giuridico ritenuto più adatto allo svolgimento del compito di rilanciare il calcio a Catania. I tifosi attendono novità significative. Attendono nella speranza che davvero si possa avviare un nuovo ciclo. Attendono affinchè si torni a parlare di calcio in una città calpestata e martoriata ma desiderosa di riemergere.

