EX ROSSAZZURRI: i fratelli Carboni brillano sotto gli occhi di Mancini, saranno naturalizzati italiani?

Non è sfuggita la presenza di Roberto Mancini sugli spalti per vedere il derby Primavera tra Inter e Milan, terminato con il risultato di 2-2. Il C.T. dell’Italia ha visionato dal vivo i due gioiellini Franco (classe 2003) e Valentin (classe 2005) Carboni, cresciuti nelle giovanili del Catania e figli dell’ex rossazzurro Ezequiel Carboni. L’allenatore della nazionale argentina Scaloni li ha già convocati ma Mancini sta spingendo affinchè acquisiscano la nazionalità italiana, essendo anche in possesso di passaporto italiano.

Franco Carboni si è fatto apprezzare subito nella Primavera nerazzurra di Cristian Chivu. Nel derby recentemente disputato col Milan, peraltro, ha realizzato un gol e un assist. Prima di essere convocato dall’Argentina del ct Scaloni Carboni ha svolto la trafila nelle giovanili dell’Italia, giocando con la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini contro l’Austria, andando a segno. Valentin Carboni, più giovane di due anni, ha raggiunto da poco il fratello nella Primavera allenata da Cristian Chivu, disputando anche due gare in Youth League (l’ultima proprio con Franco in campo contro lo Zilina).

