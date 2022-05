PAGLIARA: “Calcio Catania metafora di quel che accade. Scegliamo di amare Catania”

Nei giorni scorsi è stata danneggiata la “Romantica”, la bella statua in marmo di Francesco Messina sistemata sulla grande rotatoria che si apre su piazza Europa. Atto vandalico (non l’unico ultimamente) da condannare con fermezza e che induce Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sportcity, a formulare una riflessione: “C’è una Catania da odiare, quella dei vandali, degli “sperti” ad ogni costo, dei maleducati, dei prepotenti. E poi c’è una Catania da amare, quella pacifica e garbata della Corricatania, quella di chi si ribella ad una deriva pessima, a chi, eroe, fa impresa pulita e spesso innovativa. In mezzo a queste due Catanie ci siamo noi. Spesso colpevolmente fermi a guardare. Credo sia semplicemente arrivato il momento di dimostrare con i fatti da che parte si sta. E qui non è una questione politica, ma di civiltà e di futuro. Il Calcio Catania? È, come spesso accade, una metafora di quello che sta accadendo, anche per questo deve rinascere. Scegliamo, insieme, di amare Catania”.

