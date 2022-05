PELLEGRINO: l’ex Direttore Sportivo del Catania verso Taranto

La stampa pugliese dà molto vicino al trasferimento a Taranto l’ormai ex Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino. Privo di vincoli contrattuali dopo il fallimento della società rossazzurra, dovrebbe sottoscrivere un accordo su base triennale con il club tarantino, che ha conquistato la salvezza in Serie C ed è alla ricerca di un sostituto del D.S. Francesco Montervino, anch’egli ex Catania (ha militato alle pendici dell’Etna nel 2004 ricoprendo il ruolo di centrocampista). Pellegrino proprio a Taranto entrò nella storia rossazzurra, in tandem con Ciccio Graziani in panchina festeggiando il ritorno del Catania in B nel 2002 dopo 15 anni, al termine di un’autentica battaglia sportiva.

