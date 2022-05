CALCIO NEWS: l’ex Palermo Miccoli lascia il carcere

E’ di nuovo libero l’ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli dopo più di sei mesi dal suo arresto. E’ stato infatti accolto il ricorso del suo legale, il Tribunale di sorveglianza di Venezia gli ha concesso la misura alternativa dell’affidamento in prova. Miccoli, che era detenuto nel carcere di Rovigo, fu condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La condanna era scaturita da un’indagine avviata per aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di Nino, esponente della famiglia mafiosa del quartiere Kalsa, a Palermo, la restituzione di somme di denaro a un imprenditore per conto di un suo amico, già fisioterapista della squadra rosanero. Nel corso di una telefonata, Miccoli e Lauricella, parlando del giudice Giovanni Falcone usavano parole e toni offensivi. Adesso Miccoli svolgerà lavori socialmente utili e potrà tornare ad allenare nella sua scuola calcio, rispettando alcune prescrizioni come non rientrare in casa dopo la mezzanotte e non frequentare pregiudicati.

