PELLEGRINO: “Mi sento ancora legato al Catania. Moro? Non solo lui. Sui ragazzi bisogna avere fiducia e crederci”

Spicca la proposta del Taranto, tra quelle ricevute da Maurizio Pellegrino. L’ormai ex Direttore Sportivo del Catania scioglierà le riserve nei prossimi giorni e, intanto, porta con sè la ferita ancora aperta dell’esclusione dei rossazzurri dal campionato: “Dal giorno che è finito tutto mi sono chiuso in un silenzio assoluto. Ho sofferto molto quello che è successo – spiega a tuttomercatoweb.com – Si è parlato pure troppo. Per principio dico che bisogna rispettare tutte le decisioni che vengono prese dalle istituzioni. Poi le cause possono essere discusse. La valorizzazione di Moro? Mi auguro che il Sassuolo punti su di lui. Sui ragazzi bisogna avere fiducia e crederci. Lui, come Sipos, Cataldi, Russo, Napolitano. Tutte cose che sono state create e la strada era quella giusta. Se diversi calciatori fossero stati di proprietà del Catania si sarebbe parlato di un altro epilogo. I tifosi avevano capito, mai come in questi due anni avevo visto grande maturità. Il mio futuro? Ho ricevuto più di una proposta. Oggi ho il dovere di valutare senza fretta. È giusto che sia così. Anche se ancora mi sento legato al Catania e mi porto dietro questa sofferenza”.

