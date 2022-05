PELLEGRINO: “Onorato da interesse Taranto, piazza che paragono a Catania. Nuovo incontro prossima settimana”

A proposito delle indiscrezioni provenienti dalla Puglia che danno sempre più vicino al Taranto l’ex dirigente del Catania Maurizio Pellegrino, quest’ultimo rilascia alcune dichiarazioni ai colleghi di blunote.it:

“Con il presidente Giove e Vittorio Galigani ho trascorso una giornata molto piacevole. Sono onorato che il Taranto abbia pensato a me, così come sono rimasto piacevolmente colpito dall’entusiasmo e dalla voglia dello stesso Giove. Abbiamo mangiato benissimo (ride, ndr) toccando vari argomenti inerenti al calcio rossoblu e alla stagione che sta per volgere al termine. Abbiamo deciso di incontrarci nuovamente la prossima settimana perché voglio approfondire alcuni aspetti. Non una pausa di riflessione, ma quando si accetta una piazza come Taranto, che paragono a Catania per importanza e passione, bisogna lavorare al massimo senza essere superficiali“.

