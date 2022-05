SERIE C – Facci: “Caso Catania emblematico”

Ex giocatore (del Napoli tra le tante) e Direttore Sportivo, Mauro Facci è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso de ‘Il Pomeriggio da Supereroi’. Ecco quanto evidenziato da avellinotoday.it: “Si parla da diversi anni di riforme in Serie C. Credo sia più che mai necessario attuarle finalmente perché ogni anno ci sono squadre che falliscono. Il caso del Catania è emblematico. Non è isolato, ce ne sono tante in difficoltà e urge quanto prima una riforma seria che risollevi il calcio italiano, soprattutto nelle serie minori”.

