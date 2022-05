SERIE C – Gautieri (all. Avellino): “Caso Catania? Servono riforme importanti, questo calcio non va bene”

A proposito della classifica stravolta nel girone C di Serie C a seguito dell’esclusione del Catania dal campionato (e non solo), l’allenatore dell’Avellino Carmine Gautieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a mezzo stampa. Ecco quanto evidenziato da mediagol.it: “Per quanto riguarda questi stravolgimenti, siamo in Italia. Siamo abituati a queste code polemiche, come accaduto con il Catania, ora con i punti dati al Foggia e tolti alla Juve Stabia. Non va bene, bisogna cambiare qualcosa, chi gestisce le leghe deve fare riforme importanti. Il Catania non è fallito un mese fa, lo conoscevamo tutti da anni il problema del Catania. Poi però si arriva alla fine e si prendono decisioni drastiche. Non va bene così questo calcio”.

