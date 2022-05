SERIE C: playoff, risultati a sorpresa. Il catanese Litteri non basta contro il Palermo

Non sono mancate le sorprese in occasione del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Palermo, con sofferenza, strappa la qualificazione. Il gol del catanese Litteri aveva acceso le speranze della Triestina, quello di Luperini, al minuto 96′, le ha spente definitivamente (1-1). Colpaccio in trasferta del Monopoli a Cesena (0-3), il Foggia abbandona la competizione perdendo sul campo della Virtus Entella (2-1), la Feralpisalò piega le resistenze del Pescara (2-1) mentre la Juventus Under 23 riesce ad imporsi in trasferta contro il Renate (0-1). Alla luce dei risultati maturati, accedono al secondo turno: Virtus Entella, Monopoli, Juventus e Feralpisaló. Entreranno in gioco anche le seconde classificate dei tre gironi della Lega Pro: Catanzaro, Padova e Reggiana.

