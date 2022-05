SERIE C – Triestina, da Martinez a Litteri: ex rossazzurri e catanesi sulla strada del Palermo

Domenica 8 maggio sarà la volta di Triestina-Palermo, match valevole per l’andata del Primo Turno della fase nazionale dei playoff. La gara di ritorno si giocherà al “Barbera” giovedì 12 maggio. Sulla strada dei rosanero alcuni calciatori catanesi ed ex Catania. L’esperto attaccante Gianluca Litteri è uno dei volti made in Catania. Avrebbe tanto desiderato, un giorno, di vestire i colori rossazzurri ma il sogno non si è mai concretizzato giocando al “Massimino” solo da avversario. L’altro catanese è il terzino destro classe ’92 Francesco Rapisarda, cresciuto nelle giovanili rossazzurre prima di militare tra le fila di Cosenza, L’Aquila, Parma, Vigor Lamezia, Lumezzane e Sambenedettese. Sono due, invece, gli ex Catania attualmente in forza alla Triestina: Vincenzo Sarno e Miguel Martinez. Il primo ha collezionato 28 presenze condite da 6 gol e 3 assist tra il 2019 ed il 2020; il secondo invece ha difeso i pali etnei in 29 occasioni dal 2017 al 2021.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***