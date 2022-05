STAMPA ROMAGNOLA: “Lewis e Aiello al Cesena dopo la trattativa col Catania abortita…”

“Trattativa per il Catania poi abortita”. E’ quanto riportato dal Corriere di Romagna, con riferimento agli imprenditori Robert Lewis e John Aiello, precisando come il discorso sia stato intrapreso meno di due anni fa. Successivamente nulla si è concretizzato per il Catania che ha imboccato una strada sempre più tortuosa fino a conoscere l’incubo del fallimento e l’esclusione dai ranghi federali. Una umiliazione troppo grande per una squadra che ha visto interrotto il sogno d’inseguire i playoff e per una città che, ad oggi, è senza calcio pur vantando una tradizione sportiva di tutto rispetto.

Oggi Lewis ed Aiello controllano la società JRL Investment Partners LLC con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani avendo acquisito il 60% delle quote del Cesena FC attraverso un’operazione da 1,8 milioni di euro. A conferma che sempre più di frequente imprenditori esteri investono in Italia, anche nelle serie inferiori. Non si comprende perchè a Catania, tra le più importanti città metropolitane in Italia, si faccia una fatica incredibile a reperire acquirenti. L’auspicio è che chi ha espresso interesse lo dimostri con i fatti nei prossimi giorni, lavorando compiutamente per restituire il calcio a livelli importanti al popolo rossazzurro.

