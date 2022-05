DALLA CITTA’: Giro d’Italia, a Catania tutte le scuole chiuse l’11 maggio

Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi in occasione della quinta tappa del Giro d’Italia in partenza da Catania domani, mercoledì 11 maggio, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, del territorio comunale. La complessa macchina organizzativa nelle ore precedenti e successive alla partenza, prevista alle 11.30 circa da piazza Università, coincidente con quello delle attività didattiche e i prevedibili disagi causati dai percorsi e dagli orari differenti del trasporto pubblico locale, con numerose strade chiuse al traffico, ha determinato la decisione della chiusura totale delle scuole, peraltro adottata in numerose altre città attraversate dal Giro. In tal modo sarà possibile ridurre il tempo necessario per gli spostamenti, alleggerire i flussi di traffico veicolare a garanzia della sicurezza urbana e a tutela dell’incolumità dei cittadini. Bonaccorsi ha chiesto e ottenuto dal direttore generale di Fce Salvo Fiore un incremento della frequenza delle corse delle metro nella prima parte della giornata, almeno fino alle 14, invitando i cittadini a spostarsi meno possibile con i mezzi privati e a utilizzare quelli pubblici.

