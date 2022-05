TORRE DEL GRIFO: investitori chiedono informazioni, in attesa del bando

Quale destino per Torre del Grifo? Ad oggi il centro sportivo è tristemente deserto ma non dovrebbe essere un capitolo definitivamente archiviato. Investitori anche non locali stanno chiedendo informazioni per capire se ci saranno i margini per acquisire la struttura. Sarà il Tribunale etneo a pubblicare le modalità di partecipazione del bando. Intanto però, attendendo concretamente un soggetto imprenditoriale che abbia solidità economica e sia deciso a rilanciarla, come sottolinea La Gazzetta dello Sport la struttura potrebbe essere chiusa per intero perchè rischia episodi di vandalismo e di deteriorarsi: c’è bisogno, infatti, di manutenzione costante non solo delle aree verdi.

