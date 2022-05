VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1936-37, stagione amara per l’Associazione Fascista Calcio Catania del presidente Brusca

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania. Restiamo negli anni ’30 per il settimo appuntamento della nostra rubrica, giungendo all’annata 1936-37, in Serie B.

Il presidente Vespasiano Trigona, duca di Misterbianco, impiegò notevoli risorse finanziarie, tanto da essere stato costretto a vendere un feudo di famiglia: vedendo così ridotte le proprie disponibilità economiche, abbandonò la guida del club nel 1936. Da allora tornò ad occuparsi dei suoi possedimenti agricoli. Prese il suo posto Vittorio Emanuele Brusca, avvocato, saggista e dirigente sportivo catanese. La Casa del Fascio del capoluogo etneo lo designò presidente della Società Sportiva Catania, che al suo insediamento da massimo dirigente divenne Associazione Fascista Calcio Catania.

La stagione per il Catania la si può chiamare: L’amara stagione infinita (fonte Tutto il Catania minuto per minuto). Allenatore Pietro Colombati, reduce dalla duplice esperienza da tecnico e presidente del Padova. Partita con l’ambizione di disputare un buon campionato cadetto, la squadra non riesce ad esprimere il proprio potenziale, si piazza con 28 punti in decima posizione. Tre compagini le stanno dietro e retrocedono: Viareggio, Catanzarese e Aquila. Per decidere la quarta retrocessa si disputano gli spareggi dal 27 giugno all’11 luglio con Venezia, Pro Vercelli e Messina che erano arrivate con gli stessi punti del Catania. Toccherà proprio agli etnei lasciare la B e scendere in terza serie.

