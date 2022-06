Nota stampa Vincenzo Parisi, Presidente Comitato Cittadino Romolo Murri

L’au­gu­rio di tut­ti gli spor­ti­vi e gli ap­pas­sio­na­ti dei co­lo­ri ros­soaz­zur­ri è che, con la pre­sen­ta­zio­ne di sta­mat­ti­na a Pa­laz­zo de­gli Ele­fan­ti, si met­ta de­fi­ni­ti­va­men­te la pa­ro­la fine a mesi di tri­bo­la­zio­ni e sof­fe­ren­ze per tut­ti.

Un lun­go pe­rio­do dove trop­pi po­li­ti­ci han­no dato vita ad un igno­bi­le tea­tri­no fat­to di tan­ti pa­ro­lo­ni e po­chis­si­mi fat­ti con­cre­ti. Per­so­nag­gi che non si sono mai in­te­res­sa­ti del fu­tu­ro del Cal­cio Ca­ta­nia è che in que­sto pe­rio­do si sono sen­ti­ti in di­rit­to di dire la pro­pria “sto­nan­do” come uno stru­men­to che va fuo­ri tem­po dopo l’e­si­bi­zio­ne di una or­che­stra. Il Co­mi­ta­to Ro­mo­lo Mur­ri, at­tra­ver­so il suo pre­si­den­te Vin­cen­zo Pa­ri­si, ri­ba­di­sce che sul grup­po Pel­li­gra le aspet­ta­ti­ve dei ti­fo­si sono al­tis­si­me e ci si au­gu­ra che, in poco tem­po, il Ca­ta­nia pos­sa tor­na­re ai li­vel­li che le com­pe­to­no. La po­li­ti­ca ora deve far­si da par­te per la­scia­re il po­sto alla lun­gi­mi­ran­za e alla ca­pa­ci­tà ma­na­ge­ria­le del­la no­stra clas­se di­ri­gen­te. Ri­par­ti­re dal­la se­rie D con nuo­va lin­fa, nuo­ve spe­ran­ze e nuo­ve am­bi­zio­ni per ri­spon­de­re così ade­gua­ta­men­te al bla­so­ne, al ca­lo­re del ti­fo­so e al ba­ci­no di uten­za che vuo­le un ri­lan­cio de­fi­ni­ti­vo dei co­lo­ri ros­soaz­zur­ri e non vuo­le vi­ve­re più que­sto tea­tri­no di po­li­ti­can­ti e im­pren­di­to­ri fan­ta­smi.

