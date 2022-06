GIOVANNONE: “Pelligra sta facendo sognare i tifosi. Sia l’inizio di una nuova fantastica era”

Dopo il post pubblicato dall’imprenditore Luca Giovannone, attraverso il proprio profilo social, avente come oggetto i complimenti rivolti a Ross Pelligra per avere ottenuto l’ok dal Comune in sede di bando, lo stesso Giovannone riporta le seguenti parole: “Oggi per Ross è il momento del bagno di folla! E’ giusto che sia così. Un uomo che viene da lontano che sta facendo sognare i tifosi. Sarà una giornata bellissima, emozionante, commovente, esaltante. Godiamocela tutta e che sia l’inizio di una nuova era fantastica, per i colori del Catania, di cui tutti noi ci siamo innamorati!”.

