EX ROSSAZZURRI: Delli Carri D.S. del Pescara? Per il presidente del club “non sarebbe un problema”

Ha scontato poco meno di 4 anni di pena ricevendo la grazia dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina con 4 mesi di anticipo, in relazione all’inchiesta ‘Treni del Gol’. Adesso l’ex dirigente del Catania Daniele Delli sta lavorando affinchè nuovi investitori facciano il loro ingresso nella società del Pescara calcio. Potrebbe anche figurare come nuovo Direttore Sportivo del club abruzzese. Ne parla il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, ai microfoni di Rete8: “Quest’anno e nel recente passato Daniele ha cercato di darmi una mano per trovare dei partner e qualcuno che acquistasse la società considerando che lui è stato in giro per il mondo in questi ultimi anni e ha avuto modo di conoscere tante persone che fanno parte del calcio. Se potrebbe essere il nuovo D.S.? Non faccio trovare il tavolo apparecchiato a delle persone che devono investire dei soldi, ma sapete il rapporto che ho con lui e la stima che nutro nei suoi confronti. Per me non sarebbe un problema”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***