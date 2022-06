SERIE C: Padova-Palermo, ex Catania pronti a darsi sportivamente battaglia nella finale playoff

Domenica 5 e 12 giugno, finale Play Off di andata e ritorno in Serie C fra Padova e Palermo. Una delle due compagini salirà otterrà la promozione in Serie B in compagnia di Modena, Sudtirol e Bari che hanno vinto i rispettivi gironi del campionato. A prescindere da come si concluderà la finale, il doppio confronto regalerà il sorriso ad alcuni ex rossazzurri e l’amarezza ad altri.

Tra le fila del Padova sono presenti sia il difensore centrale Carlo Pelagatti (nella foto, 26 gare totali a Catania condite anche da 2 reti nella stagione 2015/16) che la punta Francesco Nicastro, cresciuto tra le giovanili etnee ma con una sola presenza in prima squadra durante la Coppa Italia 2009/10. Inoltre tra i componenti dello staff tecnico biancoscudato figura, quale allenatore dei portieri, Adriano Zancopè, estremo difensore rossazzurro durante il campionato di C1 2000/01 (13 presenze).

Nella sponda occidentale dell’Isola, invece, figurano Moses Odjer (mezzala cresciuta nella Primavera del Catania e con 15 presenze in prima squadra tra Serie B e Coppa Italia 2014/15) e Jacopo Dall’Oglio, autore di 6 gol e 7 assist in 47 gare disputate tra il 2019 ed il 2021. Tra i componenti dello staff tecnico rosanero non possono non essere ricordati Silvio Baldini, ex allenatore degli etnei durante la Serie A 2007/08, e Renzo Castagnini, attuale Direttore Sportivo rosanero ed ex difensore rossazzurro dal 1979 al 1982 con circa 90 presenze e 2 reti siglate tra C e B.

