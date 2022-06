EX ROSSAZZURRI: doppio lutto, si sono spenti Uzzecchini e Montanari

Doppio lutto nel giro di pochi giorni che riguarda protagonisti della storia rossazzurra. Si è spento martedì, all’età di 87 anni, l’ex attaccante ed allenatore Renzo Uzzecchini, nato a Sestri Levante. Ha militato anche nel Catania durante la stagione 1956/57, in Serie B, mettendosi in evidenza con 10 gol all’attivo. Lunedì, invece, ci ha lasciato il 77enne di Reggio Emilia Paolo Montanari, che fu un prezioso tassello del reparto difensivo rossazzurro negli anni ’60 e 70′ giocando per ben sette anni tra le fila del Catania, con cui conquistò la promozione in Serie A nella stagione 1969/70, coincidente con il primo anno della presidenza Massimino. Giungano le condoglianze della nostra redazione alle famiglie di Uzzecchini e Montanari.

