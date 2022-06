EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez vicino all’acquisto del Birmingham City

Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’ex attaccante del Catania Maxi Lopez è vicino all’acquisto del Birmingham City in coppia con l’imprenditore Christian Codoma. Dopo avere lasciato il calcio giocato al termine della stagione 2020/21, in seguito all’esperienza in Serie C con la maglia della Sambenedettese, Maxi Lopez valuta da tempo un possibile ingresso all’interno del Birmingham, società attualmente militante in Championship, seconda divisione del calcio inglese. Un affare da 50 milioni di euro che finirebbero nelle casse dell’attuale patron, il cinese Paul Suen, a capo della Birmingham Sports Holdings Limited. Maxi Lopez diverrebbe il secondo argentino della storia a possedere una squadra di calcio in Europa, dopo Christian Bragarnik che attualmente è alla guida dell’Elche (Spagna).

