EX ROSSAZZURRI – Raffaele: “A Catania stavo facendo bene, ora vediamo cosa mi riserva il futuro…”

“A Catania stavamo facendo bene, con una situazione che tutti conosciamo. Vediamo cosa ci riserverà il futuro”. Parole dell’ex allenatore del Catania Giuseppe Raffaele, intervistato da Radio Punto Nuovo. Il tecnico siciliano, che fu esonerato dal club rossazzurro nel corso della stagione 2020/21 dopo il ko di Torre del Greco con la Turris (prima ancora si rivelò determinante la sconfitta nel derby casalingo con il Palermo), lo scorso ottobre disse sì alla Viterbese, venendo però esonerato a distanza di un mese. Adesso per lui si parla della possibilità di allenare ancora in Serie C con le ipotesi Carrarese e Lecco (fonte tuttomercatoweb.com). Raffaele attende l’occasione giusta per ripartire.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***