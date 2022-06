EX ROSSAZZURRI – Sorrentino riparte dal Chieri e ricorda Catania: “Ho vissuto lì le cose più belle da calciatore”

Ha sempre lasciato la porta aperta al Catania per un eventuale ritorno, che però non si è mai concretizzato. L’ex portiere rossazzurro Roberto Sorrentino, tra i principali protagonisti della storia rossazzurra, allena ormai da anni. Adesso ha deciso di sposare il progetto Chieri, società piemontese di Serie D, ed è pronto per questa nuova avventura:

“Due anni fa avevo dichiarato che mi sarei allontanato per allenare solo in Liguria, Sicilia o Piemonte, le scelte erano un pò ristrette. Riparto da una società seria, provando nel giro di 5 anni a fare qualcosa d’importante e salire di categoria – dice – Alleno da 33 anni, le mie squadre sono sempre state indirizzate verso una grande aggressività e un pressing offensivo. Se ti difendi lontano dalla tua porta sei sempre più propenso a far gol, levare spazio e tempo agli avversari credo che nel calcio attuale sia determinante”.

A proposito dei momenti più belle vissuti in carriera, Sorrentino cita anche Catania: “Le cose più belle nelle vesti di calciatore le ho vissute a Catania, dove da capitano sono l’unico ad avere vinto due campionati dalla C alla A (fu rossazzurro dal 1979 al 1984). Da allenatore, invece, penso ad alcune salvezze insperate come quella di Vigevano 10-12 anni fa in Serie D, con 11 punti raccolti nel girone d’andata e 37 in quello di ritorno. Sono cose che difficilmente dimentichi”.

