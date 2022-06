LA SICILIA: “Mancini punta Torre del Grifo e ricorre contro il Tribunale di Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Colpo di scena: Mancini ha rilevato l’intero club del Giarre e punta a chiedere Torre del Grifo”. Titola così il quotidiano locale, che aggiunge: “Il manager laziale ha intenzione di rimanere a giocare nel centro etneo ma potrebbe chiedere in locazione la struttura chiusa dopo il fallimento rossazzurro. Lunedì è prevista una conferenza stampa: emergeranno e progetti e forse tutte le verità”. Mancini sui social ha scritto «da Giarre non mi muovo», escludendo di fatto il trasferimento del titolo sportivo a Catania, soluzione temuta da qualche parte. In più l’articolo 18 delle Noif stabilisce in base alle misure di deroga valide per il calcio dilettantistico che “per il trasferimento di una società da un Comune all’altro non si deve superare la distanza di 20 km”. Ebbene Giarre “dista da Catania una trentina di chilometri. Semmai potrebbe verificarsi la fusione tra club, Giarre e Catania”, tuttavia “sembra una soluzione poco probabile, norme a parte”. Inoltre, la notizia gira da giorni, “pare che il Tribunale di Catania abbia autorizzato un sequestro di 500mila euro chiedendo altri 175mila di danni alla FC Catania. Il provvedimento del 19 maggio riguarderebbe la trattativa andata poi a vuoto per il passaggio del club. Mancini ovviamente ha presentato ricorso e a giorni dovrebbe tenersi una prima udienza in Tribunale alla quarta sezione fallimentare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***