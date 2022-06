GELSOMINO (Consigliere Comunale): “Coinvolgere il Consiglio nella decisione sul futuro calcistico”

In una nota il consigliere del Comune di Catania, Giuseppe Gelsomino ha chiesto al sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, di interfacciarsi col Consiglio Comunale per prendere insieme la scelta migliore per la città ed i suoi cittadini relativamente al futuro del calcio in città, con l’imminente costituzione di un nuovo sodalizio sportivo rossazzurro.

“Per noi Catanesi il Catania è molto importante, non possiamo permetterci errori” afferma Gelsomino, che chiede quindi “al sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, di interfacciarsi con il Consiglio Comunale, quale organo di massima espressione popolare, e far partecipare il Presidente del Consiglio Castiglione a tutti i passaggi per la scelta del nuovo gruppo che dovrà rilanciare il calcio nella nostra città. Affinché quest’ultimo possa interfacciarsi con i capigruppo”.

Il consigliere ha poi aggiunto che “la scelta deve essere dettata da una visione vera e lungimirante per Catania, il Catania e per i Catanesi, che sono stanchi dei vari megalomani ed affaristi che negli scorsi mesi li hanno illusi. Oggi i tifosi e la Città si aspettano dal Comune una scelta assunta con massima serietà e rispetto per i colori e per la tradizione rossazzurra”, affermando che questa decisione inciderà per decenni sul futuro della nostra città.

