LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Futuro Catania, Pelligra parte in pole. L’imprenditore ha conquistato i tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il pubblico catanese, almeno sui social, ha già scelto il competitor ideale per il nuovo Catania. “Al di là della possibilità economica – si legge – il nome e il personaggio di Ross Pelligra è al primo posto di un ideale borsino che tiene conto di commenti e gradimento del pubblico rossazzurro”. In una città che da troppi mesi è senza calcio, “il progetto di Pelligra, redatto e consegnato dall’advisor Scibilia, sembra aver convinto la grande maggioranza dei sostenitori. Sui social si sprecano i fotomontaggi e i filmati. Dai canguri che avanzano velocemente a quello che si è sostituito all’elefante. E poi, le frasi inequivocabili: «Il canguro e l’elefante sono amici, vogliamo solo questa soluzione»”. Pelligra, come da lui stesso ammesso in un’intervista rilasciata tempo fa, ha imparato il dialetto siciliano per le tradizioni di famiglia e per un senso di appartenenza, tornando solitamente a Solarino (dove abita la famiglia da cui discende) ogni anno per qualche settimana, in estate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***