GRUPPO MAESTRI: “Complimenti a Pelligra e Scibilia, auguriamo i migliori successi”

Nota stampa del Gruppo Maestri

L’Ing. Fabio Maestri ed il suo gruppo di lavoro si complimentano con il dottor Rosario Ross Pelligra, e con il dottor Dante Scibilia, advisor per conto della società Pelligra Group Pty Ltd, e con tutti i componenti della “squadra” per il successo nella manifestazione di interesse, oggi decretato dall’Amministrazione comunale di Catania. Auguriamo alla società aggiudicataria i migliori successi e di riportare in alto il Calcio Catania.

