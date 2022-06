LA GAZZETTA DELLO SPORT – Baldini: “Catania, chissà dove saremmo arrivati ai playoff. Magari gli investitori fossero arrivati prima…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Ho la speranza che il Catania possa ripartire con una gestione economica solida e il rammarico che, magari, questa bella notizia per i tifosi sarebbe potuta arrivare qualche mese fa”. Parole di mister Francesco Baldini che si gode le vacanze in una Catania che non ha smesso di testimoniargli affetto e riconoscenza.

“Non sono social – dice – ma anche quando sono andato a Vicenza i tifosi catanesi hanno continuato a scrivermi incoraggiando me e la squadra. Ieri sono stato avvistato a Piazza Duomo? Ho incontrato tanti tifosi, a testimonianza del fatto che ho dato tanto ma in cambio ho ricevuto tantissimo a livello lavorativo e affettivo”.

Sul futuro del Catania: “Il Catania deve rinascere e qualcosa accadrà. Da una parte mi fa piacere, dall’altro c’è rabbia ed è assurdo non aver finito il campionato quando mancavano soltanto tre gare interne e il derby di Palermo a costo zero. Saremmo andati ai playoff con incassi importanti perchè il popolo ci è sempre stato vicino. Leggo che tante persone si interessano al Catania. Se fosse accaduto prima non saremmo rimasti soli a livello gestionale”. Aggiungendo che avrebbe anche voluto capire “fino a dove, con il Catania, saremmo stati capaci di arrivare durante gli spareggi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***