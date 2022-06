LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, la Federcalcio a metà luglio potrebbe concedere il titolo sportivo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Mentre sono emerse le prime indiscrezioni e candidature ufficiali per partecipare all’avviso pubblico del Comune di Catania, l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport evidenzia gli scenari futuri. “Chi, da sabato, si avvicinerà al concorrente ideale individuato dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi dovrà poi dialogare con la Federcalcio che a metà luglio – si legge – potrebbe concedere alla città e al club un titolo sportivo in base al piano industriale pluriennale e alla consistenza del patrimonio finanziario portato in dote”. Tra i punti salienti figura anche il non gradimento nei confronti dei personaggi che in passato hanno ricoperto “ruoli strategici nel vecchio Calcio Catania”. Una condizione essenziale per i tifosi, “visto che dai Treni del Gol al fallimento durante la gestione Sigi hanno soltanto ingoiato bocconi amari”.

