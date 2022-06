LA SICILIA – Biondi: “Il catanese è stanco di essere preso in giro. Poche chiacchiere e tanti fatti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Rientrato al Pordenone dal prestito, il catanese Kevin Biondi sui unisce al coro dei tanti ex rossazzurri che vorrebbero la rinascita del Calcio Catania, riportando l’Elefante dove merita: “Conservo la fede che il catanese ha dimostrato. Fino a qualche anno ero dall’altra parte, a incitare e tifare. Poi mi sono ritrovato a difendere i miei colori in campo e so cosa si prova. L’ultimo abbraccio dei tifosi? Quel giorno doveva essere un funerale ed è sembrato un momento di festa. Questo fa capire come sia indescrivibile la fede e l’amore della gente per il Catania. Il catanese è stanco di essere preso in giro e sentir parlare di speranza quando speranza non c’è. Parlo da catanese, sono dell’idea che servono progetti seri e concreti che permettano al Catania di partecipare a campionati ben diversi da quelli che dovrà affrontare. Io credo che tornerà dove merita di stare, questione di qualche anno. Ci credo, ma solo se arriverà un soggetto che faccia poche chiacchiere e tanti fatti, questa gente lo merita”.

